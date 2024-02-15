大同董事長王光祥表示，非常感謝同仁願意支持公司對客戶的承諾，犧牲年節假期完成所託。大同重電與電纜廠今年春節除初二外，從小年夜到初五均有員工依訂單需求自主留廠加班，公司亦依照勞基法國定假日加班規定給薪。王光祥大年初一也由人資長陪同，親臨工廠向辛苦工作的同仁們祝賀新年，並現場發放春節紅包以示勉勵。

大同重電是國內擁有變壓器、配電盤、GIS設計製造能力的廠商，受惠國內外電力基礎建設蓬勃發展，工廠目前產能滿載，在手訂單近百億。大同重電亦針對2050年淨零排放能源政策，持續布局太陽光電案場及儲能系統統包工程、離岸風電陸域升壓站等綠能產業。用於再生能源案場的非晶質變壓器去年業績亦比前年成長30%，今年預估可再成長40%。

電纜廠除了主力台電訂單產能滿載外，市面經銷商需求加劇，同時，石化、鋼鐵等產業的纜線汰換與營建業新屋開工需求提高，市場趨勢升溫。