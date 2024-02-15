Appier成立於2012年，是一家採用人工智慧(AI)協助企業進行商業決策的軟體即服務(SaaS)公司，以實現AI的普及化為願景，透過軟體智慧化將AI轉換為投資回報，助力客戶實現業務成長，目前在亞太、美國與EMEA地區擁有17個營業據點。

Appier 2023財年第4季營收年增32%，達76億日圓，創下單季歷史新高，毛利年增34%，達到40億日圓，毛利率大幅提升至53%，營業利益也實現顯著的成長，達到4.39億日圓，年增220%。

Appier 2023財年營收達264億日圓，年增36%，創歷史新高；在獲利方面，全年營業利益大幅攀升，年增16倍，達8.01億日圓，營業利益率從0.3%提升至3%，淨利率成長至3.8%，EBITDA利潤率10.7%，Appier表示，全年毛利年增37%，超越營收成長速度，顯示毛利率的持續改善，其中技術提升是推動Appier整體毛利率改善的關鍵因素，也彰顯公司在提升營業利益率策略成功。

隨著公司在區域市場和垂直產業的積極擴張，Appier區域市場營收主要來自美國和EMEA市場(16%)，年增84%，東北亞市場(65%)基於產業擴張和客戶基礎的強化，營收年增40%。

從垂直產業來看， Appier成功將業務範圍從原有的電子商務策略擴展至數位內容產業，年增幅超越公司整體業務成長水平，多角化成長策略凸顯公司對多元化發展和創新經營成果。

Appier表示，整體業績反映其營運策略上平衡，46%營收增額來自於既有客戶，顯示其投資回報率(ROI)驅動解決方案成功搶進電子商務和數位內容產業，再者，54%營收增額來自於新客戶，這主要得益於美國和EMEA市場快速成長、團隊在數位內容產業的耕耘，以及專注於獲取大型企業客戶的策略聚焦。

展望2024財年，Appier預期營收將年增31%，達到345億日圓，毛利年增35%，營業利益將大幅成長161%，達到21億日圓；Appier亦預期，EBITDA將達到49億日圓，年增73%；公司核心現金流穩步改善，預期將使2024年核心自由現金流利潤率接近損益兩平。

Appier表示，公司財測目標的營業利益率定為6.1%，將專注於和具有較高成長機會的大型企業合作。在這項策略的驅動下，公司計畫在各個垂直產業中進行平衡性擴展，並透過有效的跨售策略強化業務成長，進而使 Appier 再度實現強勁的成長和獲利。

Appier將持續運用生成式AI潛力作為其產品的核心要素。在美國、EMEA、東北亞關鍵市場的拓展、在數位內容產業的精進和在電子商務產業提高滲透率，將成為公司成長策略的核心。