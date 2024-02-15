網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」直播，疑似被發現後遭追趕、毆打，一度失聯，不過隔日卻無預警開直播，表示已經逃出來了。事後他因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。對此，網紅四叉貓也抓包了造假鐵證，直言「自導自演的可能性非常高」。

晚安小雞12日開直播，獨闖柬埔寨詐騙集團大本營「凱博園區」，期間疑似遭到持槍園區人員搶劫、毆打，一度失聯，親友隨後在網路上求救，隔天他卻無預期再度開啟直播。事件驚動柬埔寨西港省長，在臉書發文協尋。

而我刑事局向柬警查證，他已因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。警方透露，柬警若認定晚安小雞造謠，恐涉犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」3罪。柬國警方預計在今（15日）舉行記者會說明。

對此，四叉貓在臉書發文表示，晚安小雞已經把粉絲團關閉了，推測原因可能是被抓到柬埔寨警局後，他們（家人／團隊）想要滅證吧，畢竟證據都在直播影片中。

四叉貓舉例，例如把他搭車的畫面調亮，可以看到後座疑似放了迷彩軍服，「當晚直播剛巧就遇到穿著迷彩軍服的不明人士，自導自演的可能性非常高」。