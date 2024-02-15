許多民眾會在過年期間玩刮刮樂試手氣，一名女網友分享5撇步，讓她近幾年刮刮樂都沒賠錢，建議可以選擇店門外貼很多戰績的彩券行；另外坊間傳言尾數3、6、9比較容易中獎，她則認為「單數比較好中」，隨手買了1張尾數9的500元刮刮樂，馬上就中5000元。也有2位網友分享，買了尾數9的2000元刮刮樂，結果都中了10000，又驚又喜。

一名女網友在Dcard發文表示，每年過年都會小玩刮刮樂，雖然只是純娛樂、不求一定中獎，不過最近幾年大多都有賺錢。她分享「零賠5撇步」，包括尋找評價好或是店門外貼很多戰績的店家；老闆有耐心，不會因為客人挑號碼就擺臉色的更好。

再來民間傳言流水號尾數3、6、9容易中獎，她也覺得尾數單數比較好中；若遇到2張在考慮的，她會憑第一直覺選擇；最後就是出門買刮刮樂之前一定會先搓搓家中的貓咪，帶來好手氣。

原PO分享之前買了1張500元的刮刮樂，流水號尾數為9，結果刮完就中了5000元；也曾刮100元中1000和1200元。

貼文曝光引起許多討論，有2位網友表示買了2000元的刮刮樂，尾數都是9，結果中了10000元；另有不少網友買500元的刮刮樂，都中了5000元，不過尾數是2和8。