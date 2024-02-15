孟加拉國際紡織暨製衣機械展每年於達卡International Convention City Bashundhara(ICCB)舉辦一次，去年DTG展引近四萬名專業買主蒞臨採購，共有35個國家的1100家廠商參與，展出超過1600個攤位，為歷年來孟加拉最大規模的紡織暨製衣機械展。為期四天展會創造超過2億美元的商機，深具市場潛力。

為迎接2024年孟加拉市場商機拓銷，本次共計7家臺灣紡織先進業者聯合展出，包含:旭寬(NEW WIDE ENTREPRISE CO., LTD.)、興采(4433)(Singtex Industrial Co., Ltd.)、台富(1454)(TAIWAN TAFFETA FABRIC CO.)、力鵬(1447)(LI PENG ENTERPRISE CO.,LTD.)、福盈科技(Jintex Corporation Ltd)、鼎基先進材料(DingZing Advanced Materials Inc.)、國紡企業(LOVETEX INDUSTRIAL CORP.)等產業供應鏈共同聯合推廣並且舉辦新產品發布會，展現臺灣紡織供應鏈堅實競爭力。

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