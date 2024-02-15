臺灣紡織業持續在國際上扮演機能性紡織品專業供應商的重要角色，並積極投入永續創新發展，為推廣臺灣紡織業國際形象及提升業者參展效益，紡拓會執行經濟部國際貿易署計畫，參加第十八屆「孟加拉國際紡織暨製衣機械展(DTG)」辦理聯合推廣活動，將臺灣的永續創新紡織商品推向全世界第二大成衣出口大國孟加拉，協助臺灣紡織服飾業者展現供應鏈合作創新的堅強實力，共同創造更寬廣的未來商機。