網紅「晚安小雞」（陳能釧）謊稱在柬埔寨遭毆打、搶劫，把自己逃命模樣透過直播全程放送，不到一天被踢爆自導自演，目前正被柬國警方拘留，可能涉及部分罪名，最慘得服完刑才能返台。財經專家胡采蘋PO文，在柬埔寨惹到警察，恐怕比惹到黑道更慘，「新的一年還是要好好建設自己的國際觀呀」。

「晚安小雞」博流量的舉動，不合理處實在太多，很快就被網友拆穿；KOL也對他的粗糙手法不以為然，扮起鍵盤柯南狂吐槽。事情鬧大後，「晚安小雞」被柬埔寨警方帶回，理由是涉嫌散布不實訊息。

胡采蘋說，在柬埔寨，惹到警方的下場比惹到黑道還慘，「不知道現在中小學課本還有沒有教這些國家的情況，台灣警察親切又講理，跟柬埔寨、緬甸、越南完全不同」。

她認為，該名網紅的下場不會太樂觀，吃不完兜著走機率很大，「新的一年還是要好好建設自己的國際觀呀」。網友也虧「這下真的晚安了」、「丟臉丟到國外去」、「他自己自討苦吃，又沒人逼他去，腳本還寫這麼差」。