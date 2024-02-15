小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電ADR強勢演出，MSCI明晟季度調整調高台股權重送暖，加上AI指標輝達與美超微股價猛攻，伴隨樂觀派法人看台股龍年上20,000點論調，台股「五福臨門」行情啟動，15日新春開紅盤有喜、本季有望挑戰歷史高點18,619點。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻搶頭香，看好台積電來自AI半導體的營收在2024年占比達15％，尤其在全球AI供應鏈戰略價值水漲船高，有助開啟重新評價（re-rate）行情，將台積電股價預期從698元調到758元，與近期ADR亮眼表現相呼應。

【1】台積目標價 大摩升至758元

台積電ADR於台股封關期間大漲1成，外資分析師指出，15日開紅盤台積電大漲無疑慮，惟近日ADR曾回檔整理，現股能否飛越歷史天價688元、甚至觸及「7」字頭，值得關注。

【2】13金控報喜 元月賺逾561億

龍年開春報喜，13家上市金控1月獲利出爐，合計賺561.64億元，較去年同期的273.34億元，年增翻倍達105.47％，其中5家年增都翻倍，目前僅餘新光金控未公告。

【3】逾300萬股民領紅包囉！41檔ETF除息秀將登場

農曆春節近尾聲，新春資金布局成為市場關注焦點，2月ETF除息秀接力上演，共有41檔股債ETF陸續登場，包括國泰永續高股息、復華台灣科技優息、富邦特選高股息30及元大美債20年等人氣ETF，逾300萬股民年後加碼領紅包。

【4】台廠組國家隊 登MWC搶大單

MWC 2024世界行動通訊大會即將於2月26日至29日在西班牙巴塞隆納盛大舉行，預計全球超過200個國家、2,400多家廠商、近9萬人與會，台灣預估逾50家廠商參展，其中，經濟部工業局將聯手中華電、緯穎、友訊、鈺登等16家業者組成國家隊、並共同以「台灣館」登板MWC，大搶國際訂單。

【5】再點AI戰火 輝達傳跨足ASIC

近期美國四大雲端服務供應商（Amazon、Meta、Amazon、Microsoft）陸續揭示今年資本支出，合計高達1,748億美元，年增18％，主要用於AI伺服器軍備競賽，特別是客製化晶片（ASIC）開發與布局，較去年明顯增溫，輝達於GPU市場奪得先機後，外傳將成立新部門插手ASIC，台系業者分析，除非輝達GPU降價，否則對ASIC市場衝擊有限。