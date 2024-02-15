芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）的發言緩解了市場對於通膨的擔憂。他表示，即使未來幾個月通膨熱度有些超乎預期，但仍將持續朝著回到央行設定的2%目標邁進。

美國1月核心消費者物價指數（CPI）年漲3.9%，超出市場預期的年漲3.7%，且比聯準會所設定的2%目標高出近1倍，迫使投資人重新評估降息預期，並造成美股周二重挫，道瓊指數創下11個月以來最大單日跌幅。

周三收盤，道瓊指數漲151.52點或0.40%，報38,424.27點。標普500指數漲47.45點或0.96%，報5,000.62點。那斯達克指數漲203.55點或1.30%，報15,859.15點。費城半導體指數漲97.23點或2.18%，報4,565.41點。

標普500指數11大類股僅必需消費品類股和能源股收黑，分別跌0.19%和0.17%。工業股漲1.67%，漲幅最大；其次為通訊服務類股漲1.42%、科技股漲1.1%。

重磅科技股普遍上漲，給美股大盤帶來提振。微軟漲0.97%、亞馬遜漲1.39%、Alphabet漲0.55%、Meta Platforms漲2.86%、特斯拉漲2.55%。蘋果下跌0.48%。

「AI晶片王」輝達漲近2.5%，收在739美元，創下收盤歷史新高，市值來到1.825兆美元，超越谷歌母公司Alphabet（1.82兆美元），成為身價第三高的美股企業。輝達將在下周發布季報。

Uber宣布將砸下70億美元買回自家股票，股價應聲飆漲近15%，收在79.15美元，創歷史新高。

Lyft暴漲逾35%，收在16.39美元，其獲利優於預期，並表示自由現金流將在2024年首次轉正。

台股ADR全漲，台積電漲1.35%、聯電漲1.80%、日月光漲2.03%、中華電信漲1.04%。

標普500指數上漲與下跌股數比為為3.6：1，有37檔成分股創新高、4檔創新低。

那斯達克指數有92檔成分股創新高、68檔創新低。