一名中年男子因疝氣開刀，外科醫師在開刀過程中，意外發現男子有隱睪症，因擔心癌病變，在徵得男子老婆同意下，摘除了這顆位於腹股溝內的睪丸，事後男子老婆卻央求醫生，去告訴男子「因為這裡有癌症，出來的東西可能會有癌細胞，不要逼太太再這樣做」，讓醫生頓時也傻眼，不知該怎麼回。

外科醫師江坤俊上節目「醫師好辣」中指出，「有個中年男子，其實疝氣好多年，死不開刀，有時因急症被送到急診室，我們就說要開刀，結果一開奇怪了，除了腸子之外，旁邊還多了一顆睪丸在那邊。」

江坤俊說，「男子其實隱睪症很多年，自己不知道，一顆睪丸在（腹股溝）那邊，我們就跟他太太講，就說這顆睪丸其實在上面（腹股溝）不曉得多久了，擺久了不知道會不會變成癌症，搞不好現在裡面就有癌細胞了。」

江坤俊說，「我就跟（男子）太太講，（男子）另一邊還有一顆，孩子也2、3個了，那就順便拿掉（隱睪症那顆），不用留，那也沒功能，男子太太一想也對，就簽字同意，他就拿掉（隱睪症那顆）睪丸。」

江坤俊說，隔天查房男子恢復很好，他就走出來，男子太太鬼鬼祟祟跟在後面，說有問題想請教，接著說「如果真的是睪丸癌，他以後如果射精那是不能吃？」江坤俊說，「為什麼會這樣想？」

江坤俊說，「男子妻子回，因為先生有一些怪癖，一定要這樣（逼太太吃精液），可是那個太太是不喜歡的，她想要用這個理由，讓我去跟他先生講說，因為這裡有癌症，這個出來的東西可能會有癌細胞，不要再逼太太這樣做。」江坤俊接著與現場來賓都哈哈大笑，並沒有說明是否有答應男子太太的請求。

泌尿專科醫師陳昭安指，睪丸在胚胎時是在腹腔內的，隨著胎兒成長，睪丸慢慢下降，出生時睪丸應在陰囊位置，若睪丸位置不在陰囊內，而是在較高處，例如腹股溝、腹腔，稱為「隱睪症」。

陳昭安指，隱睪症患者發生睪丸癌的機率較正常者高3至14倍以上，而在睪丸癌患者中有7-10%為隱睪症患者，若一旦發現有隱睪症的情況，建議還是及早摘除那顆睪丸，以免惡化為癌，若尚未完成生育任務，則可在摘除手術前，先進行冷凍精子保存。

「至於睪丸癌患者射出的精液，是否帶有癌細胞？」陳昭安指，即使是睪丸癌的患者，射出的精液，也不會帶有癌細胞。