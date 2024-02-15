網紅陳沂過年前驚傳在台北街頭遭一名男子毆打，導致耳朵部分有撕裂傷，陳沂在記者會上強調，嫌犯是先確認她身分，接著要求合影，趁她不注意時出手，導致她現在遇到粉絲想合照都有陰影。昨(14日)陳沂發文分享到香港散心，有台灣粉絲認出她，非常貼心的沒開口要求合照，只對她說了聲「加油」，讓她感動粉絲很識相。

陳沂昨發文說：「在香港遇到台灣鄉親來找我們合照，台灣朋友很識相，沒有說：『請問妳是陳沂嗎？可以跟妳合照嗎？』深怕觸發NPC無限閃躲技能！只是在走的時候默默跟我說：加油」，令她相當感恩，有其他粉絲問求偶遇，她表示自己是無腦跟團，也不知道接下來要去哪裡，「歡迎隨身攜帶寶貝球，但不能拿來丟我」。

另有網友問如果是女生上前求合影，會不會也讓陳沂感到害怕？她回應在香港遇到的台灣粉絲就是女生，「就是女性鄉親，無差別性技能觸法」，大讚對方的貼心。而陳沂8日上「昔日宿敵」館長陳之漢的直播節目，坦言事發後失眠好幾天，不敢一個人出門，往後遇到粉絲求合影，自己也會考慮一下，有人好奇她會不會因此變低調？她強硬表示不會改變大砲、嘴秋性格。

陳沂更對酸民喊話：「你覺得我嘴秋，你可以嘴秋回來啊」，認為對方就是贏不了，才出拳使用暴力，並強調如果因此改變原本的個性，就是向暴力妥協，自己平時評判的都是公眾人物，也是可接受公評之事，若因此退縮，就是間接證明暴力是對的，「我要告訴大家我就是這副德性，我沒有要改變，怎麼樣？」