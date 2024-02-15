美國共享住宿平台Airbnb（愛彼迎）在當地時間13日揭露2023年第4季和全年業績報告，指出亞太地區的跨境旅行整體年增率為29％。尤其去年第4季，來自大陸地區出境遊的住宿和體驗預訂量的年增率更大漲近90％，「對中國出境業務的復甦感到鼓舞。」

Airbnb聯合創始人兼首席執行官布萊恩·切斯基（Brian Chesky）在財報電話會議中指出，預計到今年底，大陸出境遊應該會超過2019年的水準。

另據Airbnb所揭露數據，2024年新年剛開始市場就表現強勁，有600多萬客人在Airbnb迎接新年，預計2024年第1季收入將達20.3億至20.7億美元，年增率約12至14％；ADR（平均每日房價）與2023年第1季相比將持平或略有上升。

從去年第4季財務表現來看，Airbnb在2023年第4季收入約22億美元、年增17％；淨虧損約3.49億美元、年減幅約209％，並經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）約7.38億美元、年增率4.6％。

再擴大看去年全年，Airbnb的2023年收入約99億美元、年增18％；淨利潤約48億美元、年增154％；經調整EBITDA約37億美元。