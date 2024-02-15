準總統賴清德未來是否赴新國會國情報告成最新話題，在野黨持續要求應接受即問即答，但綠委反批過度膨脹在野權力。媒體人謝寒冰對此分析，綠營人士要賴避開一對一詢答，可能是怕他到時候直接在立法院翻臉。

立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，雖然賴清德釋出善意，但不代表國民黨團可以予取予求，憲法增修條文或立法委員職權行使法都有明確規範，總統赴立院是進行「報告」，不是詢答。綠委王定宇則說，前總統李登輝模式是折衷方法，立委全部提問完後，由總統綜合性回答，避免質詢的即問即答混亂行政院長和總統之間的份際。

謝寒冰昨(14日)在中天《大新聞大爆卦》中指出，新科立委想求好表現，一定會問尖銳問題，不讓賴清德閃躲，至於為何王定宇提出前總統李登輝模式，主因是盼避開尖銳議題，還可跟幕僚商量，但他認為「在野黨不會讓賴清德這麼好過」。

謝寒冰認為，最後在國會壓力之下，賴清德還是會到，但一對一詢答沒有這麼簡單，一定會想閃過這一關；他推測，如果被立委徐巧芯、王鴻薇等人噹幾句，賴清德可能會受不了、翻臉。

另外，在立法院合作部分，謝寒冰認為未來藍白合作空間比較大，如果白營對「國情報告」這件事放水，那會被定義成小綠，因此他認為白綠合作機率低。