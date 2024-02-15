前幕僚嗆網路聲量被韓國瑜打趴 柯文哲點一事喊「奇怪」 @ChinaTimes

立法院將在2月20日開議，柯文哲前幕僚、專業政治顧問吳靜怡（Grace Woo）卻在臉書驚爆，民眾黨主席柯文哲的「推爆文」，現在變得如此黯然；同時她還狠酸「小草」，自己新聞點擊超高，拜託罵她的人，不要討厭又愛點。

吳靜怡今（14）日在臉書發文表示，過年期間，論壇的「假老二軍團（依照過去發言，應指稱支持民眾黨網友）」彷彿退散，二月第一週政黨補助款撥款了，可能就是等簽約啟動吧！不然，怎麼以前遇到柯的「推爆文」現在顯得如此黯然。

此外，吳靜怡還提到，有些習慣做假流量的政治人物，麻煩一樣採購完成再來玩threads，不要想憑實力光著屁股就跑來，留言數比她還差。

另外針對媒體稱其「前幕僚」一事，吳靜怡則認為，柯粉就喜歡看，側翼就喜歡罵，「但問題是我哪個字錯了、哪句話有問題？你問柯文哲吧！沒有，政治分析這部分我比他強太多，連地方組織情資也是。為什麼？就是勤奮、檢討、改正，不專業也就變得比一些人專業。」

吳靜怡最後還披露，「媒體高層告訴我，我那新聞點擊超高，拜託罵我的人，不要討厭又愛點，你們真笨。」