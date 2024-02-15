女星天心2016年與韓國攝影師金英敏結婚，婚後七年感情依舊甜蜜，她經常透過社群網站曬出夫妻之間的互動，閃瞎眾多網友。近日夫妻倆回台灣過年，結果她一時沒控制住，在小吃店對老公發脾氣，她也擔心被人認出來，老公安慰她說：「這才叫真實人生，誰天天好脾氣」天心也慶幸老公沒有當場回嘴，豈料老公神回1句被網友大讚伶牙俐齒。

天心透露兩人日前出門，途中老公走路差點撞上路邊的機車騎士，事後卻收到對方傳訊息給她問候，不好意思唸了老公一頓「天哪，是你嚇到人家，反倒被關心」，老公也虧欠表示：「請幫我轉達歉意」但更驚訝的是，當下與騎士互動僅有短短不到3秒，對方居然可以準確認出天心身分。

聽老公這麼一說，天心才驚覺：「完蛋！昨晩在小吃店我對你發脾氣，肯定也有人看到了啦！」老公也安慰道：「這才叫真實人生，誰天天好脾氣」，天心也慶幸老公沒有在現場跟她大吵「要不然更糗」，沒想到老公接著回「謝什麼？人家看到的是我在被妳欺負，完全沒損失呀！」

對話曝光後，網友們紛紛開玩笑表示：「有這種老公應該是吵不起來，時不時還會覺得自己理虧，要生氣又沒辦法」、「金先生真的是超級伶牙俐齒」、「哈哈，金先生又聰明又幽默，超厲害的回答」、「這局又輸了！金先生太強」、「說得真好～老金果然是高手！好脾氣」。