籌碼面部分，三大法人淨空單減少1319口至-3776口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少642口至-5494口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2107口至-4111口。

台股年假期間，美1月CPI數據超出預期，降低聯準會3月降息的可能，使原本創新高的美股短線回檔修正，所幸台積電 ADR於農曆年假期間強勢上漲10.19%，加上Nvidia將於2月21日公布去年第四季財報和今年第一季財測，有望再次帶動AI相關概念族群表現，進而為金龍年開紅盤行情挹注上漲活水。