籌碼面部分，三大法人淨空單減少1319口至-3776口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少642口至-5494口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2107口至-4111口。
台股年假期間，美1月CPI數據超出預期，降低聯準會3月降息的可能，使原本創新高的美股短線回檔修正，所幸台積電 ADR於農曆年假期間強勢上漲10.19%，加上Nvidia將於2月21日公布去年第四季財報和今年第一季財測，有望再次帶動AI相關概念族群表現，進而為金龍年開紅盤行情挹注上漲活水。
迎接台股龍年開紅盤，美股回神，四大指數收漲。台指期開漲2.56%、電子期開漲3.89%、金融期開漲0.18%，台積電(2330)股價期貨更大漲約7%。隨農曆長假結束，加上美1月CPI數據公布，並降低3月降息可能，影響短線股市陷入修正，不過隨著開紅盤後上市櫃公司1月營收將公告完畢，同時新春首波法說即將登場，可留意相關個股股價表現。
籌碼面部分，三大法人淨空單減少1319口至-3776口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少642口至-5494口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2107口至-4111口。
台股年假期間，美1月CPI數據超出預期，降低聯準會3月降息的可能，使原本創新高的美股短線回檔修正，所幸台積電 ADR於農曆年假期間強勢上漲10.19%，加上Nvidia將於2月21日公布去年第四季財報和今年第一季財測，有望再次帶動AI相關概念族群表現，進而為金龍年開紅盤行情挹注上漲活水。
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