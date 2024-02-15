日本經濟持續疲弱，去年第四季國內生產毛額（GDP）意外萎縮0.4%，遠低於經濟學家預測成長1.1%的表現，這也代表以美元計價的日本去年國內生產毛額輸給德國，輸掉世界第三大經濟體的地位，且後頭還面臨印度強力追擊。

綜合外媒報導，數據顯示，日本國內的經濟活動很弱，通膨影響企業與個人的支出，加上日幣貶值，經濟規模從2012年的6.3兆美元縮小至4.2兆美元，第一生命經濟研究所熊野英生（Hideo Kumano）直指問題核心在於匯率變動。

報導提到，比預期還要差的經濟表現，將使日本是否升息的議題變得更複雜，原先市場認為日本將在4月進行2007年後首次升息，日本央行總裁植田和男上周表態，就算結束負利率政策，日本也會維持暫時寬鬆的金融環境。

日本經濟慘被德國超越，後頭還有印度虎視眈眈，國際貨幣基金組織（IMF）曾預測，預估印度會在2026年成為世界第四大經濟體，甚至在2027年衝到世界第三大，日本則有可能掉到第五大經濟體。

印度將是美中相爭之下的主要受益者之一，尤其西方國家將生產基地以大陸為主轉向多元化，燃起全球投資人對印度的高關注度，就連許多大陸企業也認為印度市場有高成長性。