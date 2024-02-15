國際影后章子怡和歌手汪峰去年10月閃電宣布結束8年婚姻關係，震撼外界，而離婚後的章子怡也馬不停蹄地繼續進組拍戲，直到春節章子怡才被網友偶遇在日本滑雪，最令大家驚訝的是，她不但帶著一雙親生兒女，還把繼女熙熙一起帶來了，她大器的行為被讚「最佳後媽」。

有網友在日本疑似偶遇大明星章子怡並曬出照片，只見畫面中章子怡綁丸子頭，打扮休閒，身旁坐著親生女兒醒醒和繼女熙熙，對面坐著兒子和保母或家人，一家人圍坐一起吃東西，據網友表示章子怡是帶著孩子們前來日本滑雪度春節的，而她不但帶著自己的親生兒女，也將汪峰與前前任葛薈婕所生的女兒熙熙也帶來一塊團聚旅遊。

章子怡不因與汪峰離婚而疏遠熙熙，依然將她視為家人，照片曝光後，許多網友紛紛大讚章子怡的人品，「章子怡不僅是一位享譽國際的大陸優秀女演員更是一位善良的好媽媽」、「章子怡做後媽滿分。這麼多年演不出來。內心特別善良。」、「好善良」、「章子怡真的是個稱職的媽媽。」

事實上，章子怡去年和汪峰雙雙宣布離婚，強調兩人「經過慎重考量與商議，決定解除婚姻關係」，至於主因「我們之間沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛」，否認有人出軌，但外界多半把矛頭指向汪峰，最近還有傳言指汪峰已經有新女友，甚至打算四婚，引來汪峰方面火速駁斥絕無此事。