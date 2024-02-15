堪薩斯市酋長隊14日下午的封王遊行變調為槍擊案。

職業美式足球聯盟NFL堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）14日下午在堪薩斯市舉行的超級盃封王遊行變調為血腥槍擊，釀成1死21傷，美國警方表示，槍擊中至少有8名孩童中彈，傷者中有8人的傷勢有立即生命危險。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報導，當地時間14日下午，堪薩斯市酋長隊封王遊行結束之際，堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station）附近突然傳出槍響，該市警察局長格雷夫斯（Stacey Graves）表示，槍擊釀成22人中彈，目前已確認1人罹難。

堪薩斯市酋長隊封王遊行變調為槍擊案後的現場畫面。

堪薩斯市消防局長格倫迪森（Ross Grundyson）指出，另外21名傷者中，8人的傷勢有「立即生命危險」，並且在10分鐘內就送醫急救，7人傷勢有「生命危險」，另外6人為輕傷。

值得注意的是，這起槍擊案也造成至少8名兒童中彈。

14日下午約有100萬人聚集密蘇里州堪薩斯市市中心，與酋長隊球員一同慶祝封王，酋長隊隊員及管理層在雙層巴士上接受沿路群眾歡呼，當地學校甚至停課，讓學生能到現場一睹他們心目中的英雄球員。

百萬人14日下午齊聚堪薩斯市中心參加堪薩斯市酋長隊（Kansas City Chiefs）的封王遊行與集會活動，僅幾步遠的堪薩斯市聯合車站（Kansas City Union Station，上圖建築物）隨後發生槍擊。（圖／美聯社）

CNN指出，當槍擊發生時，酋長隊球員仍在主舞台上，距離發生槍擊的聯合車站僅幾步之遠，儘管當時不少球迷已經陸陸續續離開現場，不過附近仍擠滿了人，民眾聽到槍聲後驚慌四散。

畫面為球迷聽到槍響後逃離現場。（圖／路透社）

格雷夫斯表示，當天警方一共出動800人進行封王遊行的維安工作，她說目前已經逮捕3人，不過並未透露犯案動機。