台北市一名女子小萱（化名）接到通知，她的母親被新北市社會局安置，因而請求小萱分擔她母親的相關費用，小萱想到從小就被母親拋棄，後來住在外婆家時，看到母親都是濃妝豔抹去找朋友玩，對她完全不聞不問，因向法院聲請免除扶養義務。

法院審理，小萱向法官表示，她是母親的非婚生子女，在她出生後不久便被母親拋棄，由她的父親給付生活費用，交由姑丈及姑媽扶養、照顧，期間母親未曾探視及連繫。

直至1983年6月辦理出生登記，並改從母姓後，同年9月在母親戶籍所在地的小學入學，期間與母親、外公及外婆同住約1年半，由於母親無收入，經濟來源均仰賴外公、外婆務農持家，父親則是不定期探視並給付生活費用。

當時都是由外婆負責照料三餐等生活所需，同住期間，母親則是時常濃妝豔抹，去找朋友玩樂後就不知去向，不但放任家務不管，照顧小孩等瑣事也由外公、外婆打理，並曾多次對她暴力相向、情緒性辱罵、貶抑等，造成她身心受創。

後來，她被生父認領並改從父姓，由父親帶回老家給祖母扶養，此後與母親就再也沒有聯繫及互動過。1988年1月父親經商失敗，她再度回到姑丈及姑媽家，可是母親也都未曾探視及負擔扶養費，導致她求學成長期間，需要半工半讀才能完成學業，並自行負擔生活開銷。

法官審酌，小萱母親從他出生後就未曾扶養她，更從1988年1月起未曾再探視過，所為已明顯違背身為人母應盡之責任，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法判決，免除小萱的扶養義務之責。

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