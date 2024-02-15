據中新社引述德國聯邦統計局14日公佈的資料顯示，2023年德國和中國的雙邊貿易額為2531億歐元，連續第8年成為德國最重要的交易夥伴。但也看到與2022年相比，2023年中德雙邊貿易額下降15.5％。同時美德兩國去年得貿易額也來到2523億歐元，被估算或在2025年挑戰並取代中國第一大貿易夥伴位置。

具體數據來看，2023年德國從中國進口額為1557億歐元、年減幅19.2％；德國向中國出口額為973億歐元，也年減達8.8％。

但也發現到，2023年德國在中國的直接投資金額成長了4.3％、達到創紀錄的119億歐元。這個數據在去年歐美國家對華貿易下降和「去風險」力道走強的背景下顯得格外引人注目。

回顧過去數十年，在德國最重要進口來源地排名中，中國從1980年位列第35位，1990年排名上升至第14位，再到2015年以來中國一直是德國進口產品最多的國家。

此外，2023年德國和美國、德國和荷蘭雙邊貿易額位列第二和第三，分別為2523億歐元和2148億歐元。

但據VOA美國之音報導指出，德國聯邦統計局數據顯示，2023年德國與美國的貿易總額已經非常靠近第一名中國的2531億歐元，差距僅約8億歐元。如果不出意外，可預測2025年美國將取代中國成為德國最大的貿易夥伴。