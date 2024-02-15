年假期間很多人去走春，有網友昨（14日）PO出一張到台南玩的照片，指自己在台南觀光區點了一盤海鮮炒飯，裡面的主要配料是一隻沒有蝦頭的蝦和一塊章魚，詢問是否太貴？引發網友討論，有人說，「感覺吃剩的」，但有網友說，「過年期間有人要煮給你吃就要偷笑了。」

一名網友在臉書社團爆料公社二社PO出一張照片， 可看到有人以右手拿著一個小紙碗，紙碗裡盛了約3分之1碗的炒飯，飯上有一隻蝦仁、和一小塊章魚，其他配料有少許的洋蔥、蛋、蔥花等。

原PO表示，自己完沒有買過，店裡也沒照片可以看，他也知道餐飲業的辛苦和利潤，可是在台南XX街這樣的海鮮炒飯120元，「就一隻沒有蝦頭的蝦一塊章魚，是不是太貴了？」引發網友熱議。

有網友說，「過年的台南小吃～」、「這我家狗看了都搖頭」、「第一眼乍看還真以為是來一客」、「有80是房租。謝謝」、「想想墾丁後，我覺得台南的本質是良心」、「過年加持過的蝦（嚇嚇蝦），很高貴的」、「不貴 台南的炒飯應該有放一斤糖在裏面」，但也有網友說，「過年期間有人要煮給你吃就要偷笑了，不然就去買7-11」。