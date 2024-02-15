立法院正副院長已由國民黨立委韓國瑜、江啟臣就任，前院長游錫堃旋即宣布辭去立委職務。他今（15）日在臉書分享打包重慶南路官邸，準備搬出去的相關事宜，並強調會盡快交接給新院長，而在立法院長選舉中「出包」的民眾黨立委陳昭姿也來獻上祝福，不料卻遭網友圍剿。

游錫堃發文以「打包」的春節為題，稱「哈！活了75歲的今年，過了一個完全不一樣的春節！雖然法定搬離時間3個月，但為讓新院長可早點使用，春節前找房子、租房子；春節期間努力清理、打包。」

此外，游錫堃也相當擔憂未來的租屋問題，直言「今天是今年的第一個上班日，希望搬家公司開工後，我的房東可以儘速準備完成，讓我早點順利遷入。」據相關資料披露，立法院長官邸位於台北市中正區重慶南路二段8巷3號。

隨著游錫堃PO出遷離立法院長官邸的貼文，不少支持者也紛紛來獻上祝福。陳昭姿也留言表示，「祝福院長，感謝您長期對國家的貢獻！」卻被網友調侃、怒轟，「謝謝民眾黨幫忙弄走水牛伯」、「不過講場面話」、「民眾黨來祝福也太可笑」、「這祝福像極了一根刺！」