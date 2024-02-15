劉奕兒（左）當起主廚阿龍師傅的助手，幫忙點上金箔。（劉宗龍攝／場地提供：狸君居酒屋）

去年兔年是劉奕兒豐收的一年，電視劇、電影皆有女一作品推出，更以電影《老狐狸》首度獲金馬獎最佳女配角入圍肯定，龍年到來，她特地到位於中山區的狸君居酒屋學做應景龍蝦料理，當起主廚的小助手，學做「一龍三吃」龍蝦刺身、龍蝦海鮮焗烤、龍蝦牛奶鍋。

劉奕兒手做龍蝦海鮮焗烤。（劉宗龍攝／場地提供：狸君居酒屋）

因為龍蝦屬高級料理，不是一般料理生手常接觸的食材，起初劉奕兒不敢大手大腳，看著主廚分割龍蝦，她只能搞笑扮演幫廚師按摩的工作，切完刺身擺盤時，她踴躍嘗試展現裝盤美學，結果蝦肉上要貼上昂貴的「金箔」，又讓她害怕不小心會夾1大片，徒增成本。接著學做焗烤，炒菜、炒海鮮跟龍蝦，最後撒上起司送進烤爐，以及擺設龍蝦牛奶鍋的菜盤，她都交出合格的成績單。

劉奕兒與龍蝦刺身成品合影。（劉宗龍攝／場地提供：狸君居酒屋）

過年對劉奕兒來說非常重要，「家庭占我生命百分之80，其它加總才百分之20。」所以她33年的人生，每年過年都必回南部老家，像她的外公已過世、表姊嫁人，剩外婆待在南部生活，所以她每次過年回去都會把最好的給外婆，笑稱只要逗外婆說：「紅包包大包。」外婆聽了就會笑，她也無比滿足。

劉奕兒樂得在年假期間當原始人，南部鄉下的老家對她而言就是充電站，也是大型的回憶存放相簿，「回到老家，感覺時空像凍結了，不論是現在仍活著或存在記憶裡的人，彷彿都還在一起。」

過去劉奕兒談過爺爺、已故資深藝人高鳴，但較少提到住南部的外公，外公是她的摯愛，入行那年她第一次當女主角，準備從南部搭高鐵到台北拍電影，那次與外公的分離，就是在醫院的病床上，是兩人最後一次見面，「我知道他等等就不在，我拿手機讓他看釋迦牟尼佛的照片，告訴他要跟著阿彌陀佛走，我要去拍電影了，以後無論到哪裡都看得到我。」

當劉奕兒離開老家，搭舅舅的車去高鐵路上，她突然身體發熱，那種感應讓她隱隱知道外公應該走了，「我一路崩潰哭到高鐵站，在他面前我要表現得像是一道光，其實一上車我就哭爛。」那張多年前北上的高鐵票，劉奕兒到現在還保留著，足見她對家人的重視與珍惜。

場地提供／狸君居酒屋