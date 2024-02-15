一名在醫療院所從事護理工作的男子表示，近日到台北車站逛街，聞到一股食物酸臭味外，見到一樓大廳及車站外圍有不少外籍移工席地而坐及街友聚集，造成環境髒亂，忍不住批評台北首都最大交通樞紐成為笑話，貼文激起網友討熱議，眾人認同他感受，直呼台北車站狀況猶如未開發國家。

原PO前天（13日）於《Dcard》指出，當天計畫到台北車站二樓微風買糕點給家人，他從地下街商店街開始逛，讚地下街及微風2樓環境乾淨且明亮，但一樓大廳卻多了不少睡在地上或席地而坐的外籍遊客。

走到北車外圍原PO看到街友、移工及攤販等，環境髒亂不堪，甚至在出風口還有食物酸臭味及汗臭味，讓他差點把吃過的午餐吐出來，認為台北市是首都，台北車站是交通樞紐，髒亂環境讓他直呼不僅國人不想逛，也不想讓外籍友人看到。

原PO批評台北車站宛如大型收容中心，車站外圍像是跳蚤市場，「可以不要讓台北最大的交通樞紐淪為笑話嗎？」

這番言論曝光，激起網友熱烈討論，少部分人抨擊原PO種族歧視，但多數人認同他的想法，並表示北車許多角落經常散發一股尿騷味，車站外圍滿是街友，景象猶如未開發國家，讓人觀感不佳。