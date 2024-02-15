周三泛歐Stoxx 600指數收復早盤失土，收盤上漲2.41點或0.5%，為485.24點。
英國公布一月通膨數據，意外地維持穩定，打破了上升的預期，推動了英國富時100指數上漲0.8%。
晨星歐洲市場策略師Michael Field說，另一方面，英國經濟脆弱，勞動力市場在去年出現鬆動，這些都成為降息的依據。
此前美國周二公布熱於預期的通膨數據，壓低了聯準會降息預期，全球股市當時遭到拋售。
同時之間，歐洲央行副行長Luis de Guindos說，央行需要更多的數據，才能確定創紀錄的高利率已經完成任務。
初值數據顯示，歐元區第四季經濟為持平，季增0%。
在前一個交易日大跌之後，科技股周三出現反彈，升1%。礦業股下跌0.5%，觸及近四個月新低。
航太國防股觸及歷史新高，收盤上漲1.2%。
送餐公司Delivery Hero股價飆升19.6%，創2019年12月以來最大漲幅；該集團此前表示，預計現金流將足以應付未來幾年可轉換債券的到期問題。
瑞士的裝瓶公司可口可樂HBC在公布創紀錄年度獲利之後，股價大漲8%。法國IT顧問公司凱捷(Capgemini)在公布優於預期的季度營收之後，股價上漲6.9%。
德國重工業集團蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)在下調全年營收和獲利預期之後，股價大跌10.5%。
荷蘭啤酒集團海尼根(Heineken)說，今年獲利可能大幅低於分析師預期，導致股價下跌6.4%。並推動食品飲料股跌0.5%。
歐洲最大旅遊公司途易(TUI)股東投票，決定將股票上市地點遷往法蘭克福，隨後股價跌6.8%。
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