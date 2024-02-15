樺漢憑藉多年硬軟整合、雲網結合，系統與品牌、客製化服務等，建構穩健的集團資源整合平台，創造公司營運強大的成長動能，包括數位、AI、能源、資安、ESG五大應用轉型，運用自動化系統、AIoT等科技技術，聚焦在智慧城市、智慧製造、能源管理等市場，開拓全球業務版圖有成，不僅讓樺漢開出新春第一炮，元月營收創下同期新高。

展望2024年，樺漢集團積極落實優化整體業務接單之重要策略邁進，加速整合更多合作夥伴資源，並擴大高毛利率之ESaaS(Ennoconn Solution as a Service)平台業務市場版圖，推動旗下各子公司接單穩健成長，目前集團整體在手訂單金額已逾1400億元規模，2024年訂單已全數在手，隨著主要客戶針對集團各項軟、硬、雲等需求良好如預期進度挹注，將有望助力樺漢集團金龍年之營收與獲利皆繳出保持年增率雙位數正成長的優異佳績；不僅如此，樺漢集團接單動能也持續保持強勁，尤其在ESaaS平台業務上，日前也正與全球半導體晶圓大廠、全球電子代工大廠、全台零售通路等客戶積極商討合作機會，有助延伸訂單能見度與訂單金額保持高水位，奠定集團長期營運更上層樓。

樺漢表示，公司目標是實現綠色能源科技生態，五大應用轉型中，以「能源轉型」的一站式包括節能、儲能、創能三合的技術服務訂單需求因得益於全球推進ESG永續發展而持續高漲。透過樺康智雲的ECOWatch智慧能源管理軟體，包括能源使用監測、能源資訊分析、系統智慧管理，加上樺旭能源的儲能及創能之設備技術整合，可滿足客戶對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等的需求，並結合樺漢ESaaS/AIoT Solutions、全球製造資源與歐美銷售通路，三方齊步推進節能、儲能、創能三合的技術服務升級，真正實踐低碳生態系，不僅如此，樺漢也在積極整合集團資源，打造完整解決方案落地成行，目前已鎖定包括工業園區、資料中心(Data Center)、智慧工廠、商辦大樓、物流中心、零售商場等市場客戶規畫各式解決方案，隨著與合作夥伴專案進度如預期推進，一同大啖全球能源市場商機，更為集團營運注入強勁的成長動能。