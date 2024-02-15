前「飛鷹三姝」成員、58歲方文琳和于冠華2006年離婚後，就扛起照顧兩個女兒責任，昨逢西洋情人節，方文琳透露前一天就回老家一趟探望父母，沒想到「前世情人」老爸太愛她，洗了一大張過去她的宣傳照，要她拿回去擺在家裡，她苦笑冒冷汗想說「是誰在家會掛自己欣賞自己」，但知道老爸很愛這張照片，孝順的她還是默默收下。

方文琳日前發文，透露農曆年期間南下陪父母，其他家人有人提早回去上班，有人要回娘家，「我單身自由自在，要不是有拍戲真想繼續待在社頭陪伴阿爸，我有煮飯他就有熱騰騰的飯菜」，媽媽喜歡跟著她或哥哥，但爸爸喜歡待在老家，小年夜才發現爸爸腳受傷，一問之下才知道是騎摩托車壓到。

方文琳發文。（圖／翻攝自方文琳臉書）

方文琳說：「心都揪了……80多歲了這樣騎車來來去去，要他不騎也不可能，只能千叮嚀萬叮嚀的」，接著發現爸爸這次為了她回來準備了「大禮」，上次洗了一小張她過去的宣傳照，沒想到這次改成大相框大小的照片，「可見他有多愛這張相片，先默默收下，明天情人節，前世情人，要好好照顧自己，有空再回來看您，也祝福大家情人節快樂」。

方文琳分享爸爸送的情人節禮物。（圖／翻攝自方文琳臉書）

可見方文琳和鮮花及爸爸洗出的大照片合影，人比花嬌的模樣引來粉絲大讚不愧是過去的玉女掌門人，說：「在阿爸眼裡文琳姊永遠都像照片那時的青春美麗的」、「妳是他最大的驕傲」。而方文琳女兒于齊薇最近闖演藝圈，受訪回憶當年父母離婚時，只記得有天媽媽痛哭，跟她們表示爸媽要分開了，而她自己也感情路不順，曾遇到渣男男友劈腿偷吃，下跪求饒後又故態復萌，使她直言不相信世上有真正的愛情。