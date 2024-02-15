網紅「晚安小雞」12日夜闖柬埔寨「凱博園區」直播，疑似被發現後遭搶劫、毆打，一度失聯，不過隔日卻無預警開直播，身上滿是抓痕、勒痕。整起事件疑點重重，事後他因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。對此，律師陳宇安發文直酸，「想紅想瘋的人很多，但是演技這麼差的還真是少見」。

晚安小雞12日開直播，獨闖柬埔寨詐騙集團大本營「凱博園區」，期間疑似遭到持槍園區人員搶劫、毆打，一度失聯，親友隨後在網路上求救，隔天他卻無預期再度開啟直播。事件驚動柬埔寨西港省長，在臉書發文協尋。

但他的直播內容引起不少台灣網友質疑，經比對影片畫面，懷疑他是闖入柬國閒置建案爛尾樓，而非電詐園區，痛批他為博流量自導自演。

而我刑事局向柬警查證，他已因涉嫌散布不實訊息，被當地警方拘留。警方透露，柬警若認定晚安小雞造謠，恐涉犯「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」、「非法干涉公共職能之行使罪」3罪。柬國警方預計在今（15日）舉行記者會說明。

對此，巴毛律師陳宇安在臉書發文譏諷，「不知道為啥看到這個新聞我想唱歌，缽缽雞，缽啊缽缽雞，一元一串的缽缽雞！想紅想瘋的人很多，但是演技這麼差的還真是少見，晚安小雞，掰掰」。律師林智群也看不下去，「演戲沒關係，演太假就是不行，當地警察也看不下去」、「拿走3000、4000美金，卻把手機還給你，讓你可以邊跑邊直播，這個歹徒還真佛心」。