台積電今（15）日早盤跳空暴漲63元，攻上709元創下歷史新天價，台積電在全球晶片製造處在技術領先的地位，護國神山名號當之無愧，外媒進一步分析台灣科技不僅是半導體，蓬勃發展的台灣科技生態系統其實蘊藏著重要機會。

歐洲政策分析中心數位創新計畫的非常駐高級研究員Christopher Cytera文章指出，以矽谷為藍本的新竹科學園區擁有許多令人印象深刻的電子和半導體公司，除了台積電外，聯發科是一家成立僅25年的新創企業，現已超越德州儀器、飛利浦半導體等昔日智慧型手機晶片產業巨頭，其在智慧型手機系統單晶片領域僅次於強大的高通公司，並進行明智的收購，例如ADI公司的英國無線資產。

此外，新竹還擁有鮮為人知但精英的晶片企業，例如顯示晶片公司聯詠，以及連接和多媒體領導者瑞昱，這兩家公司在當今的電子產品中無處不在。Christopher Cytera形容，當他進入這兩家公司的辦公室時，就像在加州一樣。

其他大型、小型和中型公司都位於台北及其周邊地區，Christopher Cytera舉例如緯創、明基、華碩和微星，它們的領域擴及個人電腦、週邊設備和顯示器的全球電子供應鏈中。

Christopher Cytera並鼓勵歐洲向台灣學習，從台灣成功經驗中受益，他建議，台灣企業在歐洲和美國投資時應獲得有針對性的激勵措施，例如稅收減免和補貼。他也鼓勵英國設立自己的技術中心，例如威爾斯化合物半導體群集與台灣工業界合作。