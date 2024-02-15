去年冬天開始的疫情高峰，隨著春節假期結束，恐怕有更多人「帶著兩條線」返回工作崗位。一名陳小姐向《中時新聞網》反映，她回宜蘭過年，不料初二起喉嚨爆痛，快篩兩條線；全家族26人，有14人陸續出現症狀，全都確診新冠！

「過年沒人在戴口罩，連逛夜市都不會戴」，陳小姐說，年夜飯後家族齊聚守歲，「發壓歲錢拿紅包，誰會把口罩戴著」。結果初二起陸續出現症狀，一直到初五都還有人發病，累計14人確診，她自嘲，被傳染機率比刮中刮刮樂還高。

陳小姐說，這是她第二次確診，兩次症狀都差不多，喉嚨痛到像被刀子割，全身無力、身體有微燒感，感覺空氣稀薄。前往診所掛號，現場居然要等30幾個人，連醫師都見怪不怪。

15日大年初六，上班族回歸，許多人在年節期間遭傳染的，被迫抱著病體開工，若未落實衛生管理，只怕殃及同事。16日學校開學，可能又要掀起一波高峰，

疾管署副署長羅一鈞呼籲，今年仍是呼吸道病毒多重流行的一年，包括流感病毒、新冠病毒、腺病毒等持續在社區流行，民眾務必做好個人防護。