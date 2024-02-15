日本世界級指揮大師小澤征爾6日因心臟衰竭逝世，享壽88歲，死後留下龐大近30億日幣遺產（約新台幣6億元），卻被日媒爆料他因目睹家人在面前爭財產，而無法安享晚年，友人看不下去揭發此事。

據日媒《News Post Seven》報導，小澤征爾名氣享譽海內外，每年演奏會收入高達3億日幣（約新台幣6千萬元），揮一次指揮棒費用就超過500萬日幣（約新台幣104萬元），還有音樂監製、著作權商標等費用收入，但他2005年罹患白內障，接著2010年發現食道癌，2015年腰骨骨折、2018年接受大動脈狹窄症手術，多病纏身導致無法再站上手術台，因為討厭醫院，大多在家中休養，離婚恢單的長女征良時常陪伴在側。他還有一個明星兒子小澤征悦，活躍演藝圈。

友人爆料小澤征爾晚年患病而無法指揮，他的二婚妻子入江美樹，以及明星兒子小澤征悦想要關閉他的音樂事務所，省掉維持公司的開支，但是長女小澤征良相當反對，公司沒了就無法管理著作權等千萬收入。各持相反意見的家人就在他的病榻前互相咆哮爭吵。

私のHDには、世界中の

ありとあらゆる音楽が１０万曲 収められているが、



はっきり言う



間違いなく 小澤征爾 の 弦楽セレナーデ は



神の旋律だ#小澤征爾 pic.twitter.com/bA6FSHRw7t — 二条 京士郎（X） (@LevelSonicyouth) February 9, 2024

此外，除了事務所的經營外，遺產繼承一事也讓家人們爆發口角，據悉小澤征爾在東京成城區有750平方公尺的土地，在夏威夷、洛杉磯、巴黎、瑞士等地都有別墅，全盛期財產被推估有30億。目前他土地已經轉移給妻子入江美樹，大部分資產仍在自己名下，友人也感嘆生前的他只能默默地聽著妻小的爭吵，無法安心養病。