開春上工第一天，台中市政府上午舉辦新春團拜活動，針對台糖豬肉驗出瘦肉精情況，立法院要求行政院長陳建仁專案報告，台中市長盧秀燕表示，尊重立法院的職權，台中市會朝維護食安的方向持續努力。

盧秀燕表示，台中市在食安標準一向比別人嚴格，因為必須要確保市民家人的食安，台中許多政策都領航全國，比如在學校營養午餐很早就優先禁止使用瘦肉精、規定要用國產豬，及雞蛋、各種食材都是一樣；此外，台中市檢驗能量、人力與器材配置都比別人多，一年檢驗量可能是其他城市好幾倍，台中市要發揮強大食安維護功能，會持續努力。

而對於立法院要求行政院針對瘦肉精問題專案報告，盧秀燕說，基本上尊重立法院職權，市府團隊把台中市政做好，立法院的職權予以尊重。

依《中國時報》今報導，國民黨立院黨團15日將發起連署，要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告，民進黨總召柯建銘14日直批，這是在做秀。國民黨團放話，若臨時會開不成，就要杯葛陳建仁在開議後的施政報告。