曾演出《戲說台灣》、《台灣靈異事件》的女星盧靚，2005年因自瀆光碟事件和澎恰恰鬧翻，盧靚最終被判兩年有期徒刑，2010年已經假釋出獄。最近盧靚出新歌，受訪被問到和澎恰恰是否已和解？她坦言雙方聯繫過兩次，一次是她最近發片，澎恰恰發短訊息祝福她，盧靚也坦言當年的事情已經過去了，兩人就像小孩吵架，過了就該放下。

因不堪澎恰恰追求，盧靚過去因自瀆光碟事件槓上澎恰恰，據《三立新聞網》報導，她認兩人現在就是和平相處，早年有朋友透過她想跟澎恰恰談工作，便自然聯繫上，最近她發片，澎恰恰也大方祝福，雙方都覺得過去兩人像小孩一樣吵架，但身旁的大人比他們還認真，她也坦言以前年輕氣盛，容易被外界影響、牽著鼻子走。

盧靚透露，現在她除了要扶養女兒，還要照顧母親，每月至少花費幾10萬，去年一度被騙存款，讓她氣得上網發文，對方才還錢，至於是否還想要談戀愛？她表示現在沒心情交男友，因為生活壓力太大。而2019年澎恰恰因受訪一句「人可以有多壞？」，一度挑起雙方戰火，盧靚發文反擊，是對方有錯在先。

盧靚當時表示：「但我不願意！搞到最後，你只好自己躲在我背後自我安慰…」，而澎恰恰立刻態度軟化主動道歉，兩人還破冰同台，參加公益活動。盧靚這次復出，透露自掏腰包50多萬推出個人首張EP，內有2首單曲，她更表示有位好友大手筆匯了3萬6000元買她1張EP，還有人花2萬元力挺，讓她相當感恩。