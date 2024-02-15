最近有民眾在臉書社團留言討論，質問民進黨為何要砍基層員警的年終獎金，讓員警對執政黨不爽，也有人回應就說不可能會投票給民進黨等等，警政署15日嚴正澄清並無此事，年終獎金一直都依規定發放。

警政署指出，警察人員年終獎金發給的依據，是依行政院所訂頒軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理。基層員警與一般公務人員相同，1月31日以前已在職，至12月1日仍在職者，發給1.5個月年終工作獎金。該注意事項並無針對基層員警的年終獎金另作特別規定，有關傳要砍基層員警的年終獎金，應屬誤解。

警政署表示，行政院為照顧勞苦功高的警察人員，已於去年7月核定將30年未調整的警勤加給一次調高15％，第一線外勤員警每月至少增加1265元、雙北刑警含加成每月最多增加3289元，全國近7萬名員警受惠加薪。

警政署強調，未來將持續秉持照顧基層員警立場，在政府財政狀況許可下，結合各項福利措施，改善警察工作條件及待遇，積極維護警察權益。