今年春節，無論是有充裕假期的大學生，年底辭職在家的年輕人，還是熬到除夕放假的打工族，都紛紛瞄準擺攤經濟，掘金節日消費熱潮。據澎湃新聞「Tech星球」報導，從網紅後備箱擺攤、網紅集市到街邊小攤，低成本、時間自由、收入即得的擺攤經濟中，出現越來越多的年輕面孔。

比起假期躺平，年輕人更想去搞錢。很多春節擺攤的年輕人告訴Tech星球，首次擺攤會盡一切可能去控製成本，小批量選品測試，尤其避免開始就投入昂貴的攤位費。如果回到縣城村鎮擺攤，更依賴熟人社交，既不能定價太高，還要應對熟練砍價的顧客。

同時，要避免被二手批發商套路，他們在社交平台上，以「日入過千（人民幣，下同）」、「擺攤實現暴富夢」等發佈的經驗筆記，實則為了吸引用戶進購貨源。

一位擺攤賣春聯的年輕人就告訴Tech星球，最賺錢的其實是二手批發商，據他所知，這些批發商今年都是三倍進貨，很多宣傳的爆款最後成為滯銷產品，感覺自己在為批發商打工。

儘管春節擺攤，有人賺錢，有人虧本，但對很多返鄉擺攤的年輕人而言，更重要的或許是，去體驗生活的更多可能性。

00後返鄉賣春聯，10天賺4000元

所在城市：龍岩， 擺攤地點：菜市場

這是我第二次春節返鄉擺攤，去年賣對聯10天營業額7000元。今年我又進了一批新貨，加上去年沒有賣完的庫存，現在一天最高營業額可以達到近2000元。

這次攤位也更大，我還花400元搭了一個3米X3米的帳篷，產品也更加豐富，增加了紅包、窗花、燈籠等。但在選品上也有踩坑，一些產品按照本地習俗是不會張貼的，最後只能自己想辦法處理。

在第一次擺攤經驗之上，春聯直接按照去年爆款進貨就行。對聯進貨其實很有講究，你要調研用戶需求，確認產品尺寸。我擺攤的位置距離鄉下很近，居民都是自建房，一般需要2米長的對聯貼在大門上。本地還有一個習俗是廚房會貼對聯，所以1.2米的對聯賣的也很好。

對聯質量不同，利潤也不同。便宜的對聯利潤更高些，很多人都是翻價四倍、五倍去賣，反倒是質量好的對聯利潤並不高，因為進價高，我做的又是熟人生意，售價不易太高，利潤在1倍到1.5倍。比較賺錢的是春暉，一包20張，售價1元一張，其實進貨成本才5元。

對聯售賣也有很多技巧，比如生肖款式要小批量進貨，並且優先給客戶推薦，迅速賣完，不然滯銷，存放到第2年不能再售賣，除非再等12年。用戶購買對聯期間，也要適當額外介紹一些高客單價產品。我一般給產品定一個價格區間，會根據顧客的不同特徵，說出不同價格。

最頭疼的是砍價。擺地攤不像超市，不能一口價，來買對聯的人基本都會砍價。我一副1.5米的絨布對聯，贈送三面膠，售價45.7元，對方直接砍到28元，最後一番周旋下來，對方以30元的價格買走了。

我擺攤的地點在菜市場附近，去年在這裡擺攤的時候，菜市場還沒有建起來，今年客流量明顯增加。但競爭也更加激烈，方圓50米以內，跟我一樣擺攤春聯的又新增了2家，顧客會貨比三家。

我每天早晨6點就要起床，晚上7點收攤回家。假期擺攤，讓我的作息更加規律了。因為客流量集中在上午和傍晚時間段，尤其是菜市場，不能錯過早晨客流量。我也會觀察附近其他攤主時間，比他們更早擺攤也是我起床的動力。而且，智能手錶有一個「站立提醒」的功能，主要是為了防止久坐，我在學校從來沒有達標過，現在擺攤，達成目標完全不是問題。

不過就是冬天遇到下雨，會非常冷，儘管我把自己裹得里三層外三層，還是會凍得手哆嗦。而且雨天營業額會非常差，我有一次只賣了100多元，由於天氣太冷，我點了一杯奶茶和一份炸雞，讓當天營業額再度雪上加霜，直接砍半。

我一共擺攤10天，今年預計利潤在3000元至4000元。但其實，我心態也比較好，即使真賣得不好，大不了存起來明年重新再賣。

流動擺攤，吉祥寓意比產品更吸引人

所在城市：咸陽，擺攤地點：夜市

放寒假期間，我回到老家嘗試擺攤，賺點零花錢。正好有朋友擺攤賣過茉莉冰豆漿，便邀請她一起過來壯壯膽。

本來想做一個擺攤車，但因為第一次擺攤，不想投入過大，所以就沒有找固定攤位，沒有桌椅、小板凳，就是在一個簡易的架子上掛著幾十個燈籠，隨時走向人流量多的地方。

最終賣燈籠是個意外，剛開始賣的是小紅書上非常火的扭扭棒煙花，製作起來還挺費勁兒，但銷量很一般。燈籠本來是聽說在江浙滬很火，就順便帶一些，沒想到賣的很火。

我是從阿里1688平台進貨，成本1個2元，售價是10元一個，15元兩個。燈籠的主體是由商家編制好的，但是粘繩子、貼紙、綁流蘇，還有小木棍等裝飾，都是由我們自己設計製作。初期不熟練的時候，30個燈籠要做一個小時左右，經常晚上熬夜趕製燈籠。後來我跟朋友開始像流水線工人一般，分工協作，效率高了一些。

最開始擔心賣不出去，我們就鼓起勇氣吆喝，但後來發現並不需要，因為裝電池的發光燈籠在暗處比較顯眼，看到的人會自然而然過來。當然選址也比較重要，我們選在夜市附近，大部分都是小吃類產品，像我們的燈籠沒有競品。還有我感覺老家這邊不如南方城市的人生意頭腦好，很少見過這種網紅產品，很多人買的時候都是因為沒有見過、好奇。

我的目標群體主要是帶著小孩的父母，燈籠上貼著很多吉祥寓意的貼紙，比較適合春節，大家圖的不就是節日氛圍，一些新年好兆頭。本來我以為貼著暴富和發財的燈籠會賣的更好，沒想到父母更多地選擇了快樂、平安之類的貼紙燈籠。

我屬於非常謹慎的擺攤選手，第一次買了30個燈籠嘗試，沒想到當天晚上就賣掉了15個，實現回本。後續又共計進貨了150個，最後營業收入可以達到1800元左右。

我擺攤時間相對自由，從下午6點半出攤一直到晚上8點半，週末生意好的時候，1小時就可以賣完。

後來我們又進了一些客單價比較高的燈籠。擺攤過程中，比較幸運的小事是，有一天我們遇到了電視台來拍攝節目，現場看中了我們的燈籠，把剩下的全部買了下來做道具。他們還建議我去大唐不夜城穿著漢服，更好賣。

對學生來說，春節擺攤做兼職是相對不錯的選擇，但是也有挑戰一面，擺攤收入會受到季節性影響，而且不穩定。我有的朋友擺攤給手機殼貼膜，很多時候一晚上都開不了單。擺攤經常也是周末生意好，周內生意差一些。

29.9元一套照片，我在縣城擺攤拍新年照

所在城市：靖西，擺攤地點：公園

我剛畢業工作兩年，是一名教師，有相對充裕的假期時間。私下時間裡，我是一名攝影愛好者，這個春節假期返鄉，就想著嘗試擺攤拍新年照。

首先，需要佈置一個有年味兒的拍攝攤位，我採購了一些紅燈籠、春聯，以及含有龍元素的各種小道具，還有不同顏色的拍攝背景布、攝影架等，總計花了600元左右。

擺攤的地點選在了附近人流量比較大的公園草坪上，通常在下午光線好的時間段出攤，客戶最多的是小朋友，很多父母都希望給孩子拍攝一個喜慶的新年照。

在擺攤之前，我在小紅書、抖音等平台上發佈了擺攤信息，其中一條筆記直接爆了，有幾十萬瀏覽量。在同城大數據推送下，很多家鄉人會提前問我出攤時間，讓我沒想到的是，他們會給小朋友穿上格格裝、東北大花襖等極具特色的服飾，過來拍照，非常出片。

因為縣城消費水平並不高，我剛開始定價19.9元，直接就爆單了，雖然我是拍攝一組9張的照片，但實際會拍攝20張～50張進行挑選，通常也會多發一些給到家長。

後來朋友勸我稍微漲下價，現在售價是29.9元。最多的時候，一下午可以拍攝十幾個小朋友，相機裡拍攝了600多張照片，拍到胳膊酸痛，回去挑選照片挑到眼花繚亂。

拍攝小朋友並不容易。很多小朋友比較靦腆害羞，或者是在陌生人面前比較拘謹，需要父母在旁邊溝通引導，我也要跟他們一直交流，最累的時候，一天說話太多，回去都不想說話了。

有時候三個小朋友一起拍，中間還會出現哭鬧，場面一度非常混亂。還有的小朋友會用力抓道具，或者他們以為冰糖葫蘆的道具是真的就直接咬，導致道具損壞。

擺攤拍照受天氣影響比較大，晴天才能出攤，如果遇到大風天氣，也會有很多意外狀況，我們的支架根本立不住，背景布、對聯被吹的到處亂飛，我在現場非常崩潰。

我剛擺攤4天，差不多賺了600元。不過這次擺攤我主要是以體驗為主，也正好通過自己的攝影愛好，幫助小朋友記錄下他們的新年時光，感覺還是挺有意義的。

現場練書法「表演」，賣文創產品要擺脫廉價感

所在城市：江蘇某市，擺攤地點：步行街

春節放假前，我終於實現了下班擺攤夢想。我是典型的社恐打工人，擺攤之前做了很久的心理鬥爭，甚至騎上電動車出門擺攤的前一刻，還在想放棄。

我每天下午5點半到晚上8點半擺攤，初期試過很多社交網絡上流傳的擺攤爆品，比如前期進了好多冰箱貼等產品，最後賣不出去都砸自己手裡了。

我後來賣的是手機殼、書法擺台、鑰匙扣、燈籠等產品。擺攤其實看運氣，本質上沒有什麼技術門檻，大家都在卷同一樣產品。比如大數據推給你一個擺攤產品，你會刷到無數條推薦，然後產品價格也一路下降，說明很多競爭者都在賣這個產品。

在線下，你賣的燈籠火了，會出現跟貨，會有其他擺攤的人也賣這款產品，而且他們不僅大聲吆喝叫賣，甚至會直接塞到路過的搖籃車裡小朋友手中，大部分父母一看到小孩子喜歡就會買下來。這種簡單粗暴的方式，讓他們順利擊敗這條街上其他兩三個攤子，總結下來就是「打破規則＋精準用戶＋臉皮厚」。

我賣的另一款產品是書法擺台。我對書法比較感興趣，擺攤之前緊急練了一段時間書法，經常是從下班練到睡覺時間。像這樣的產品，其實不是擺在那裡就可以的，賣的是氛圍和情緒，需要帶一點表演性質，你不需要吆喝，就是拿一支筆，在那隨便寫點什麼，感興趣的人自然會圍過來。而且年輕人追求新鮮感和潮流感，所以選詞上可以活潑一些，常規祝福詞結合一些網路熱詞共同使用。

當然，也會遇到尷尬時刻，有一次我正在現場寫，一個小朋友看了一會兒非常直接的說：你這個寫得一點也不好，是不是剛學。很多人在旁邊聽到笑了起來，讓我一度非常尷尬。

書法擺台看起來成本挺低的，但其實文創產品並非剛需產品，購買者追求的是一份美觀精緻，所有環節都要避免廉價感，要把攤位做出調性。所以，我需要買很多昂貴的材料，比如各種顏色的宣紙、筆、墨水，還有裁紙機、包裝袋，零零碎碎花了不少錢。

我感覺擺攤培養不了什麼核心競爭力，比如書法看似有門檻，其實也沒有，大部分人不懂書法，無論好壞，他們也看不出來。剛開始擺攤時候，我感覺自己寫的可爛了，但也照樣賣得出去。

我同步在線上開了店鋪，但發現並不能成功把流量導到線上，因為兩者邏輯不同，線上需要卷運營、卷人氣，線下用戶可能看到產品會衝動式購買，但線上用戶可以全網對比貨品，你肯定拚不過那些圈內知名的書法或者文體。

不過，我擺攤還是以體驗為主，我覺得像很多跟我一樣的人，都是從小一路讀書，然後出來工作，對金錢並沒有太多概念。正好趁著春節消費高峰期，放假後我應該也會繼續嘗試擺攤。

早10點開張晚10點收攤，最差一天只賺14元

所在城市：廣州，擺攤地點：商場市集

我去年從電腦專業畢業，從事遊戲後端工作，後來公司項目黃了，整個組被裁掉，春節便提前回家。今年跨年夜我正好嘗試過一次去商場擺攤，就想著春節期間可以繼續擺攤。

這次我報名參加了本地商場舉辦的新春市集活動，最終幸運入選。優點是商場提供攤位、貨架，但缺點是有很多限制，並不自由，比如只接受新春年貨，我最初報名的是玩具攤，最崩潰的事情是，商場有很多具體的玩具類目要求，進好貨之後，商場又讓我臨時更換產品，最後只能退貨，承擔一筆運費。現在我的攤位主要賣燈籠、紅包、還有一些小玩具。

在商場市集擺攤，每天不能遲到，否則會有商場負責人給我們打電話催促，嚴重的話，可能還會被罰款。

選品上，要考慮實用性，要有性價比。產品擺放也很重要，我會把玩具放在兒童容易看見的地方，尤其是一些發光的玩具，小朋友經過時就會把它弄發光，更容易產生購買意願。

每天收入並不穩定，週末有活動，人流量多一些，生意更好一些。但哪款產品賣得好的話，會有同行悄悄跟貨，商場市集一共只有8個攤位，競爭比較激烈。

擺攤比我想象中的要難，一個人需要考慮很多，從選品、採購、整理貨物，全部事情都要自己完成。而且出攤時間比較長，每天上午10點開張，晚上10點收攤，一天要營業12個小時，加上往返商場的2個小時路程，一天需要花費14個小時。

業績差的時候，會比較崩潰，有一天我只賣了24元，一個13元的燈籠加11元4個紅包。本來紅包已經降價銷售10元三包，但客人要四包，最後還價到11元，想著清貨就賣出去了，整體利潤不到14元。當天天氣還比較冷，相當於我奔波了一天，時薪還不到一元。

因為還有很多尾貨在堆著，最後利潤沒有計算。儘管如此，對我來說，擺攤是一次很不錯的體驗，能把產品賣出去，就能給自己帶來快樂，如果以後有好的機會，還會繼續嘗試一下。