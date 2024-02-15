台北市西門町14日凌晨發生槍擊案，造成4人中槍送醫。由於地點臨近西門商圈鬧區，又是之後舉辦台北燈節的主燈位置。台北市長蔣萬安15日表示，他對該案相當關注，在得知消息後，第一時間隨即要求警察局長盡速逮捕槍手共犯，並追查槍枝來源，最後在不到24小時，就針對5名嫌犯及3把作案手槍全數查緝到案。

西門町14日凌晨發生街頭駁火槍擊事件，造成4人受傷。警方在24小時內就將相關人等逮捕到案，共計5人涉案，雙方共計駁火8槍，起獲3把手槍。由於事發地點就在捷運西門站一號出口旁，鄰近2024台北燈節主燈位置，也格外引發外界關注。

對此台北市長蔣萬安15日受訪時表示，當天獲知消息後第一時間致電警察局長，並要求警方盡速逮捕槍手共犯，而且一定要追查槍枝來源。而北市警方也在不到24小時內，將5名嫌犯與3把作案手槍通通查緝到案。

蔣萬安強調，台北市對於維護治安有堅定的決心，嚴正執法絕不寬貸，打擊犯罪絕不手軟，這是北市府堅定的立場，要讓市民朋友安心、放心、開心地來逛燈節。