澎湃新聞14日引述上海鏈家研究院近日發布的監測報告顯示，今年1月份，上海全市共成交新建商品房3786套，月減44％，年跌55％；成交金額290億元（人民幣，下同，約合新台幣1268億元），月減47％，年跌58％；成交均價6萬6375元／平方公尺，月減5％，年跌6％。

上海鏈家研究院認為，1月上海新建商品房成交量按年按月下降，原因除供應量減少以外，還有臨近春節進入傳統淡季，因此成交下滑屬於正常。據上海鏈家研究院的監測數據，上海1月新房供應量（開盤量）3256套，處於近幾年的低位。

作為大陸一線城市，上海自2023年9月起逐步調整房市政策，宣布全面執行「認房不用認貸」政策；同年12月，宣布優化住房信貸政策和調整普通住房標準，包括首套房頭期款比例下降至最低3成，首套、二套房利率全線下降。

而在人才安居方面，2024年1月13日，繼臨港新片區、金山區之後，上海青浦區、奉賢區先後出台人才安居新政，優化人才購房門檻，降低非滬籍人才社保或個稅年限要求，從過去的5年縮短至3年，同時將購房資格由居民家庭調整為個人。

1月30日，上海再度優化購房政策，自1月31日起，在上海市連續繳納社會保險或個人所得稅已滿5年及以上的非本市戶籍居民，可在外環以外區域（崇明區除外）限購1套住房。

上海鏈家研究院首席分析師楊雨蕾認為，1月房市優化政策持續出台，繼奉賢新城、青浦新城放鬆人才限購後，1月底外環外放開外地單身限購。利好政策頻頻出台，將對市場起到支撐作用，預計春節後市場成交量將會有序恢復。