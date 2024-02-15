黃天牧表示，台灣資本市場過去1年表現得相當有韌性，無論在投資金額、交易市值乃至於股價上，都有相對令人符合期待的表現。不過，雖然2023年繳出一張算是可以的成績單，但還是要提醒所有證券期貨周邊單位及業界「不能自滿」，還是要繼續努力。

黃天牧指出，2024年面對的環境應會更不可意料，充滿許多無法預測的地緣政治、經濟金融的變化，必須步步為營、臨淵履薄的面對每個挑戰。對此，金管會將遵循強化韌性、精進創新、推動永續、落實普惠、邁向國際5個方向，持續推動金融監理及資本市場發展。

首先，黃天牧表示，除了強調的資安、個資及資本市場基礎建設外，另一個重點是台股整體市值及股價較偏向半導體及電子產業類股，近年來持續慢慢調整，如何讓數位、綠能等其他類股，能漸漸產生些穩定市場的力量，讓台股能均衡發展、產生一些韌性。

其次，證交所或櫃買中心過去2年在創新板或戰略新板都有初步成績，但未來台灣經濟發展是以創新導向為主軸的經濟發展模式，黃天牧認為對創新事業的籌資、募資仍要繼續努力，證期局在制度方面也會積極配合，希望在發行交易制度方面能更有彈性、因應市場需求。

再者，黃天牧指出「永續」其實是重中之重，這部分無論是銀行、保險、證券方面，均會在永續方面持續努力進行，包括將開始做很多資訊揭露，包括碳排的查證及驗證等。

黃天牧指出，今年新春記者會中特別提到，年底前零股交易的撮合時間會再縮短，其他零股制度也會不斷研議，希望讓一般民眾、尤其是年輕人對台灣資本市場有信心，成為民眾理財投資最值得信賴的管道，如何透過資本市場落實普會非常重要。

最後，自前年疫情逐漸紓緩後，黃天牧便鼓勵證券周邊單位要走到國際，告訴國際間其他資本市場台灣做了什麼事、學習其他國家做了什麼事，去年幾個周邊單位都做得非常好。而3月證交所和證期局將再度出訪歐洲及新加坡，增加台灣跟其他國家資本市場的連結。

黃天牧舉「愛麗絲鏡中奇遇」的紅皇后所言為例，指出台灣資本市場處在非常激烈的競爭環境下，資金完全是逐利而居，因此千萬不可因過去一年小有成績而自滿，仍要在過去基礎上不斷精進努力。

黃天牧強調，必須建置好資本市場各項基礎措施，將上市櫃公司各項財業務、及包括投資人保護等各方面都做好，讓台灣資本市場在公司治理、永續發展及整體股價、交易量等各方面表現，都能得到國人及外資的尊敬及吸引，台灣的資本市場才能永續發展。