【全程字幕】兩岸情勢升溫？陸漁船翻覆2死國台辦狠批民進黨！ 陸委會主委邱太三說話了 @ChinaTimes

金門海域14日發生陸籍漁船因拒檢逃竄，不慎翻覆導致4人落海，造成2死，目前大陸泉州台辦也向金門縣政府關心了解此事，希望還原事件始末。外界憂心兩岸情勢再度升溫。對此，陸委會主委邱太三15日出席行政院新春團拜時說，陸委會跟海巡署都保持跟對岸一定的聯繫，也即時讓他們知道相關情形。

不過，大陸國台辦對此表示強烈譴責，並指出這是「一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件」，要求「台方立即查明事件真相」，杜絕此類事件再度發生。國台辦發言人朱鳳蓮昨也批評民進黨當局，以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險方式對待大陸漁民，是導致這起事件發生的主要原因。

對此，邱太三說，對岸一定會關切大陸人民越界到金門捕魚所發生的情形，新聞稿中也講得很清楚，希望我方調查結果如何能提供給他們，「海巡署已經將相關基本的情節都報請檢察官指揮了，相信調查一段時間有結果後，一定會通知對方。」