國民黨立院黨團15日將發起連署，要求立院提前召開臨時會，邀請行政院長陳建仁就農曆年前爆發瘦肉精事件進行專案報告，更放話若臨時會開不成，就要杯葛陳建仁在開議後的施政報告。對此，民眾黨主席柯文哲批評，民進黨能不能提出一個大家都可以信服的解釋，這才是問題，如果民進黨也講不出所以然，那就只好開臨時會。

瘦肉精專案報告爆立院戰火 柯文哲點綠「1問題」：只好開臨時會 @ChinaTimes

針對國民黨喊出瘦肉精事件應該專案報告，柯文哲今天上午出席民眾黨新春開工團拜會後受訪表示，既然中央政府是民進黨，應該是這樣，如果政府的報告馬上就出來，相關官員出來解釋得很清楚，那也沒有什麼要再特別開臨時會的問題。

柯文哲指出，今天的問題是，民進黨能不能提出一個大家都可以信服的解釋，這才是問題，如果民進黨也講不出所以然，那就只好開臨時會。

民眾黨團總召黃國昌說，新國會新氣象，台灣民眾希望新國會趕快開始上工，這也是為什麼民眾黨團一開始就主張希望2月16日開議，國民黨如果靜下心來想一想，當初如果不要隨著民進黨起舞，同意拖到下周處理，現在也不會面臨這麼繁複的程序。

黃說，不過既然事已至此，就一切按照程序來，因為到目前為止本黨團都還沒有收到任何黨團協商的通知。

黃表示，自己也希望以後立法院這邊盡量是該通知黨團的通知黨團，不要每次都是記者先知道、黨團後知道，其實這個問題當初他們都點出來過，希望以後運作更和諧、更順暢。