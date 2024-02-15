台股封關期間，美國AI股齊飆，台股今（15）日開紅盤，展開強勁補漲行情，力旺股價漲停衝至3,250元，寫下歷史新高價，並超車信驊，成台股新股后。

緯穎也停2,490元漲停開出，刷歷史新高價，並一舉超越大立光，成高價股四哥，也就是說，昔日股王已淪為台股第五高價股。

台股今天出現歷史新紀錄，共有世芯-KY、力旺及信驊等三檔3,000元以上的盛況。

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