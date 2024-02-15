台股封關期間，美國AI股齊飆，台股今（15）日開紅盤，展開強勁補漲行情，力旺股價漲停衝至3,250元，寫下歷史新高價，並超車信驊，成台股新股后。
緯穎也停2,490元漲停開出，刷歷史新高價，並一舉超越大立光，成高價股四哥，也就是說，昔日股王已淪為台股第五高價股。
台股今天出現歷史新紀錄，共有世芯-KY、力旺及信驊等三檔3,000元以上的盛況。
AI股齊飆，不只台積電（2330）股價首度攻上700元，最高來到709元大漲63元，僅差一檔漲停，千金股的力旺（3529）及緯穎（6669）以漲停開出，分別奪下股后及高價股四哥。
台股封關期間，美國AI股齊飆，台股今（15）日開紅盤，展開強勁補漲行情，力旺股價漲停衝至3,250元，寫下歷史新高價，並超車信驊，成台股新股后。
緯穎也停2,490元漲停開出，刷歷史新高價，並一舉超越大立光，成高價股四哥，也就是說，昔日股王已淪為台股第五高價股。
台股今天出現歷史新紀錄，共有世芯-KY、力旺及信驊等三檔3,000元以上的盛況。
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