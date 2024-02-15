蔡英文不開心了？喊停赴陸團衝擊兩岸觀光交流 邱太三：球在對岸 @ChinaTimes

陸委會主委邱太三。（黃婉婷攝）

台灣組團赴中國大陸旅遊日前突然喊卡，不僅在野罵聲一片，旅遊業者更不排除在5月20日賴清德就任當天上街抗爭。對此，陸委會主委邱太三15日出席行政院新春團拜時說直言，「整個球是在對岸」，這是基於平等互惠原則，也對國內業者有交代，政府若只鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這些都要做對等考量。

邱太三說，我方去年8月23日就已宣布，能夠生效的時間點就是對岸開放陸客到台灣旅遊，基本上是平等互惠原則，政府也對國內業者有交代，「不然的話，只有我們的人出去，我們國內業者恐怕也會向政府抱怨，你都鼓勵國人出國，國內旅遊要怎麼照顧？這都是要同樣來做對等考量。」

外傳之前針對開放部分，蔡英文總統並不開心，交通部觀光署沒有先跟陸委會知會？邱太三說，我方當然期待對岸能有善意回應，但很可惜，1個月後各項準備都差不多了，是以當時對岸2019年控制到台灣來的人數為基準，如果對岸能善意對應，我方會將人數再做調整考量

邱太三強調，所有調整包括時間、人數，基本上都是要由交通部跟觀光屬做好評估後，再報國安會做最後確認，「所以基本上各項的考量都還在評估中。」