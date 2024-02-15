農曆春節期間，美股NVIDIA持續創新高，衝破700美元大關，13日收在721美元，市值飆上1.78兆美元，打敗亞馬遜，成為市值第三大企業，僅次於微軟、蘋果。創辦人黃仁勳身價達到638億美元，約新台幣2兆元，位居彭博富人指數（Bloomberg Billionaire Index）第21位，僅次於馬斯克、祖克伯格、比爾蓋茲、巴菲特等。

黃仁勳的排名，超越中國大陸農夫山泉創辦人鍾睒睒、拼多多創辦人黃崢、抖音創辦人張一鳴，成為華人首富。騰訊創辦人馬化騰位列43、阿里巴巴創辦人馬雲位列49、香港首富李嘉誠位列57。

2023年5月底，黃仁勳返台參加台北國際電腦展時，身價已經達到一兆元新台幣，被稱為是「兆元男」，接著不到9個月的時間，身價就已經翻了近一倍，達到2兆元新台幣，身價暴漲速度堪比現在的首富馬斯克。

去年此時，NVIDIA股價還只有212美元，短短一年股價就飆升235％。目前NVIDIA股價突破700美元，今年在AI產業快速爆發下，很可能上看一千美元大關。NVIDIA市值已經達到1.78兆美元，位居美股第三位，成功超車亞馬遜，僅次於微軟、蘋果，同時打敗臉書、Google。

不過，NVIDIA帶起人工智慧風潮後，並不是一路平順，2023年9月，因為黃仁勳和NVIDIA高管賣股，被外界視為是對公司前景喪失信心，股價將從400美元下挫，難以挑戰500美元。不過時間證明，NVIDIA帶起的AI熱潮，才只是剛剛開始而已。

想要跟著黃仁勳賺AI財，今年第一季可以鎖定黃仁勳欽點的9檔AI股，包括台積電、廣達、緯創、鴻海、日月光投控、華碩、聯發科、微星、技嘉等。另外在AI帶動下，散熱族群，如奇鋐、雙鴻、健策等，也可以逢低布局。