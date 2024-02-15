據橙柿互動·都市快報報導，大陸男演員王驍此前回家鄉南京進行《第二十條》宣傳時，一段被觀眾「轟下台」的視頻在網上熱傳。

疑似因為宣傳超時導致下一場電影無法按時開場，有觀眾大喊：「到時間了」「下場了」「你們怎麼還不結束啊」「大過年的不要明星在我們這兒」……

現場氣氛一度十分尷尬，視頻中演員王驍還輕聲安慰影迷說「沒事」。

評論區有疑似在現場的網友表示：「大姐罵了大家才知道這個廳後面還排了其他片子放映，這難道不是影院安排有問題？」「影院問題憑啥演員承擔？」「大姐雖然方式太直接，但人家沒問題，憑什麼自己的時間不被尊重，這是影院活動安排不合理。」

由張藝謀執導，演員雷佳音、馬麗等領銜主演的喜劇電影《第二十條》於2月10日大年初一在大陸全國上映。片名取自刑法第20條規定，聚焦正當防衛這一熱議法條，講述了基層青年檢察官韓明、呂玲玲頂住重重阻力，追根溯源還原案件真相，只為守護公平正義底線的故事。

據金逸電影官方微博，2月14日，南京金逸影城（大觀店）發佈致歉聲明稱，「2月10日（大年初一）電影《第二十條》來我方影院路演時，由於我方工作人員的失誤，導致了本不該出現的時間安排衝突，影響了該場路演的現場互動和下一場放映的時間，給現場觀眾與演員及片方都帶來了極大的負面影響及傷害。

在此，金逸影城（大觀店）為工作中本不應出現的失誤表示誠懇歉意！同時鄭重向受此影響的現場觀眾和後續觀影觀眾、演員王驍及電影《第二十條》致以最誠摯的道歉！

我們會以更嚴謹的態度對待每部用心打造的作品、全力付出的主創以及熱情觀影的觀眾朋友們，也希望給每位觀眾朋友帶來最好的體驗，歡迎廣大影迷朋友們的監督！」

據燈塔專業版實時數據，截至2月14日23時42分，影片《第二十條》總票房（含預售）為8.61億元，在2024春節檔票房榜排名第四。前三名為《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》，總票房（含預售）分別為20.40億元（人民幣，下同）、17.81億元、10.23億元。

公司官網顯示，廣州金逸影視傳媒股份有限公司（以下簡稱「金逸影視」）成立於2004年3月，公司總部位於廣州CBD珠江新城中軸路段。2017年10月16日，金逸影視正式在深交所敲鐘上市。

截至2022年12月31日，公司院線旗下共擁有443家已開業影院，銀幕2797塊，其中直營影院186家，銀幕1328塊，加盟影院257家，銀幕1469塊。

截至春節前（2月8日）A股收盤，金逸影視股價7.12元，上漲9.88％，市值26.79億元。