日本雪季過後接著就是櫻花季，許多民眾已計畫好赴日旅遊，台灣銀行日圓現鈔牌告價今天一度出現「0.2121」匯價，為近30年來最低價位；與去年1月高點0.2405相比，拿10萬台幣換匯可以多換5.5萬日圓，爽賺1萬多元台幣。旅遊達人林氏璧在臉書分享訊息，許多網友笑說「窮到只剩日幣」。

今天台銀日圓現鈔牌告價一度出現「0.2121」，10萬元台幣可以換到47萬1031日圓；去年1月日圓現鈔牌告最高價來到0.2405，同樣以10萬元台幣計算，今天可以比去年多換5.5萬日圓。

日圓匯率30年新低，拿10萬台幣換匯比去年高點多換5.5萬日圓。（翻攝Google）

林氏璧過年才從日本玩回來，今天一早仍在臉書分享最新匯率，並發文寫下「有新聞報這是30年來最低的日幣？我記得我小學的時候日幣好像是除以5。」他貼出數位通路換匯優惠價為0.2099。

許多網友直喊「這匯率，機票貴一點也甘願」、「該再換一些嗎」、「可以換了可以換了」、「人在日本繼續跟好跟滿」、「現在滿手日幣，怎麼辦？」還有人笑說「我小學的時候是除以3喔，大家年紀不同。」