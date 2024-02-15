前立委郭正亮日前以「過來人」身分坦言，立法院國防、財政委員會最專業、「不是開玩笑」!並指第一志願是國防委員會的新科立委徐巧芯，為此還去報考淡江大學戰略研究所，直言「她是有志要選總統的人」。其實，23年前，現任台中市長盧秀燕還是新科立委的時候，就因為進入國防委員會而到淡江大學國際事務與戰略研究所進修，而且六屆立委任內就是國防、財政「雙主修」。

已經表態第一志願是國防外交委員會的徐巧芯，宣稱將追查外交部、潛艦國造內幕，及選前的國家級警報等爭議；因為一個委員會至少有13位立委，以國民黨位居第一大黨的比例來看，掌握6席不是問題，現任除了江啓臣和馬文君之外，就軍系立委陳永康算是「保障」人選，所以徐巧芯「圓夢」的機會很高，因此，傳出沒有相關背景的徐巧芯還特別報考淡江戰略研究所。

「坦白講我在立法院待了十年，有幾個委員會真的是超級專業的！有一些你也不容易在報紙上得到訊息，比方說交通、內政，你看看報紙大概就可以質詢了啦，還有經濟委員會，可是國防、財政不是開玩笑的！」郭正亮舉國防部為例，到時候會去要一些資料，「有一些資料跟天書一樣」!當年，盧秀燕當選第四屆立委，第一會期就進入國防委員會，為此，還從地政本科「跨領域」攻讀國際事務與戰略研究所。

因為具有國民黨、國防委員會立委的「特殊」身分，盧秀燕紮紮實實地念了三年，不求速成並維持全勤，而且論文的指導教授找來扁政府時期的國安會諮詢委員，也是後來蔡政府時期的陸委會副主委、首任國防安全研究院執行長林正義，而口試委員也儘量找「非藍」背景的學者。至於論文題目，「國家安全與立法院機密預算審查制度」，更是率先將機密預算審查經驗與理論結合，因為具有高度原創性，根本無從抄襲，因此成為政治人物論文抄襲風波的「絕緣體」。

因為重返校園修習外交、國防等專業，並藉此擴展相關領域人脈，讓盧秀燕在立法院問政表現很快受到矚目；雖然立委一做就是近20年，盧秀燕除了三個會期在教育，其他的時間大致都在國防和財政委員會，「畢業」的時候都已是該委員會資深委員，能夠「雙主修」郭正亮口中最專業委員會的「學分」，盧秀燕稱得上是第一人。