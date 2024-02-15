愛情沒什麼道理，看對眼就能在一起，但真正相處才是大考驗，《搜狐網》盤點12星座，其中5星座組合最不對盤，他們彼此性格天差地遠，即使緣份將他們湊在一起，最後不是兩人都很累，就是心生後悔，寧願單身也不想再愛。

▌牡羊座 VS. 雙魚座

一個風風火火，一個溫潤如玉，這兩人碰在一起，簡直讓人難以想像，雙魚對愛情非常敏感，但是牡羊對愛情就是大大咧咧的，很受不了雙魚的容易傷感，神經大條的牡羊沒辦法一直照顧雙魚脆弱的情緒，雙魚又很受不了牡羊做事風格，真的不是一條船上的人。

▌水瓶座 VS. 天蠍座

天蠍性格要強，占有欲也很強，在愛情中占主導地位，但偏偏水瓶就是個不喜歡受控制的人，水瓶很有自己的主見，不管做任何事情，都不喜歡被別人掌控，要是他們一起談戀愛，畫面恐怕會很恐佈。

▌處女座 VS. 雙子座

處女有嚴重強迫症，不管什麼東西都要擺得一絲不苟，一個細節都不能亂，雙子正好相反，一會這樣一會那樣，很沒定性，分分秒秒能讓處女抓狂，不過，雙子在處女面前，也沒少壓抑自己的天性，最後這樣的結果就是兩個人都累。

▌天秤座 VS. 巨蟹座

天秤和巨蟹看似有很多共同點，實則兩人性格完全不同，巨蟹內心敏感脆弱，一言不合就把心裡想法全盤托出，也不管造成什麼後果，但天秤不是這樣，他們凡事要求平衡，做事情也有一定的限度，彼此相處表面似乎波瀾不驚，實則暗流湧動。

▌射手座 VS. 金牛座

射手嚮往自由自在的生活，而金牛喜歡安穩平常的小日子，這點兩人就已經出現分歧，金牛不喜歡談論不切實際的想法，覺得做人就是要求真務實，可是射手卻天馬行空，有很多想法等著自己去實現，這兩人一起生活，恐怕吃個飯都不能安安靜靜，除非兩人願意為對方改變，不然真的很難繼續下去。