台灣四面環海，被視為最能落實海洋永續精神的海洋保育法，卻因獨缺行政院版本草案，立法進度延宕。據悉，海保法將列為立法院下會期優先法案，行政院會預計今日拍板通過，草案中設計審議會機制，讓各方參與畫定海洋庇護區的決策，在野雖質疑民進黨過去態度消極，但也認為遲到總比不到好。

2019年國內通過《海洋基本法》，明定政府2年內完成制定基於生態系統為基礎的保育法令，海洋三法中卻只有《海洋產業發展條例》立法通過，《海洋保育法》、《海域空間管理法》未有下文；海委會主委管碧玲坦言，因各方對海保法的制定有疑慮，海委會歷經多次跨界溝通才推出此版穩健草案。

管指出，解決漁源枯竭和海洋永續的問題十分急迫，有必要推動修法，盼在兼顧生態保育和產業的情況下畫定海洋庇護區，草案中特別設計審議會機制，讓利害相關的各方能參與決策，會朝擴大保護海洋的方向努力；至於後續執法量能、擬定子法因需要準備時間，若草案順利三讀，施行日期將由行政院定之。

藍白立委對此表示肯定，但民眾黨立委陳昭姿質疑，海保法曾是民眾黨團的優先法案，也曾提出民眾黨版草案，且去年環團到立院表達訴求時，時任民眾黨團、時代力量黨團、國民黨團總召皆到場，卻獨缺民進黨團總召柯建銘，上屆民進黨席次單獨過半，真有心要推動，應沒有過不了的法案，顯見過去並無積極作為。

國民黨立院黨團書記長洪孟楷說，中華民國是個四面環海的國家，海洋資源雖豐沛，但仍要有永續經營的概念，因此海洋保育法非常重要。他表示，過去自己曾親自聲援綠色和平，深知海洋保育法需盡快通過，而若行政院今日能夠拍板政院版本草案，是遲來的正義，但遲到總比不到好。

洪孟楷強調，如果行政院能夠把政院版本送出，立法院開議後，國民黨團會以負責任的態度，優先排案，希望能夠在第一會期就讓海洋保育法三讀通過。但他仍要呼籲行政部門，千萬不要打假球，針對拍板的政院版本各條文，國民黨團必會逐一檢視，企求法案能確實執行跟落實，未來在立法過程中，也會緊盯進度、監督流程。