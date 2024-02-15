民眾黨前立委蔡壁如8日證實，自己將出任台中市政府12職等有給職顧問，並已收到台中市政府派令，今（15）日是她首個上班日。蔡壁如稍早也在臉書抒發自己的心情，同時曝光是「搭公車」上班。

民眾黨主席柯文哲過去在台北市長任職期間，都是以搭公車的方式上下班，他對此也相當自豪。而蔡壁如作為柯過去心腹，從台大醫院時就一路相助，儘管近期外界質疑2人生嫌隙，但蔡壁如在首個上班日，卻是選擇了「搭公車」到中市府上班，讓人覺得非常有意思。

蔡壁如在臉書表示，開工愉快，「第一天上班，既然都在台灣大道上，就搭公車去吧！全新的開始，一早的台中陽光明媚，相當舒適，我們都要元氣滿滿的開工啊！」同時她還PO出多張在公車上自拍的照片。

網友看到蔡壁如樸實的表現，紛紛留言「新的一年，新氣象，美好寬廣大路，等妳走！」、「遠離柯文哲是您最大的福報！」、「樸實無華」、「更像以前阿北，不忘初心」、「歡迎入厝台中當鄰居」。