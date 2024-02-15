台北自來水事業處推出「源源不絕！2024嘻研Cypher大賞」活動即日起開放報名，高中職、大專院校在校生以社團名義報名，透過Cypher的接力創作說唱方式，提出對地球環境變遷、人類行為、永續環保的想法或訴求製成作品公布在官方Youtube平台，點閱數前10組的作品可進入決賽並獲頒1萬元獎金，若再得到網路人氣獎、現場票選獎或是網內互打獎等3項獎項之一，可再獲得3 萬元獎金。

北水處說明，嘻哈音樂已是當前年輕人表達自我、展現創意的途徑，為號召年輕人一起關懷地球環境的永續發展，因此舉辦台灣首屆校際嘻研CYPHER競賽「源源不絕！2024嘻研CYPHER大賞」，即日起開始報名，入圍前10強學校社團將登上決賽舞台，一較高下。

北水處長范煥英表示，「全球暖化、環境永續、節能環保」是當前不可迴避的重要課題，人們呼吸的每一口空氣、喝下的每一滴水，都來自這片土地的愛，人類改變地球的自然循環，但這些循環終究還是會回到人類身上，而年輕人是最能帶動社會能量的一代，希望透過創作團隊的無窮潛力和音樂的不竭力量，號召大眾共同努力守護地球。

北水處補充，CYPHER在嘻哈發展初期專指一群Rapper圍成一圈，使用同樣節奏隨機出場，一種接力式的表演形式，此次競賽即期望學校社團成員間共同創作與表演，以社團名義報名，最少3人以CYPHER形式創作，影片形式報名參 賽，初賽由網路點閱數進行排名，前10名即可入圍決賽，並可獲得每組1萬元的「創作激勵獎」，網路點閱數最高者於決賽當天獲頒「網路人氣獎」，獎金3萬元。

北水處表示，決賽當天，每組參賽團隊將於高規格的舞台進行演出，並依據現 場觀眾評選出「最佳現場獎」，並由10名入圍者互評分獲得「網內互打獎」，獲獎團隊均可獲得3萬元獎金，4月27日決賽當天，將打造一場凝聚全台嘻研社的嘉年華。

北水處表示，活動即日起開始報名至3月31日止，4月6日至4月20日舉辦網路初賽，4月27日於台北自來水園區公館水岸廣場舉辦決賽。